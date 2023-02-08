Англія

Іспанський тренер залишиться в Вест Бромвічі.

Лідс Юнайтед після звільнення Джессі Марша з посади головного тренера знаходиться в пошуках нового керманича.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "павичі" не змогли домовитись з Карлосом Корбераном.

Стверджується, що іспанський тренер домовився про новий контракт з Вест Бромвічем — нова угода буде діяти до літа 2027 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лідс Юнатйед отримав відмову від тренера Кастільї Рауля Гонсалеса.