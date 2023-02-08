Іспанський тренер залишиться в Вест Бромвічі.
Карлос Корберан, getty images
08 лютого 2023, 00:10
Лідс Юнайтед після звільнення Джессі Марша з посади головного тренера знаходиться в пошуках нового керманича.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "павичі" не змогли домовитись з Карлосом Корбераном.
Стверджується, що іспанський тренер домовився про новий контракт з Вест Бромвічем — нова угода буде діяти до літа 2027 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лідс Юнатйед отримав відмову від тренера Кастільї Рауля Гонсалеса.