Англія

Раніше англійці попрощалися з Джессі Маршем.

Головний тренер Райо Вальєкано Андоні Іраола може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, у послугах 40-річного іспанця зацікавлений Лідс, який напередодні попрощався з Джессі Маршем.

Після 20 турів Райо Вальєкано набрав 32 очки та посідає п'яте місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, а Лідс має 18 балів після 20 ігор та 17 рядок.

Раніше повідомлялося, що Лідс намагався запросити Рауля, але іспанець відмовився від такої можливості, залишившись у молодіжній команді Реала.

Також Лідс розглядає варіант із запрошенням наставника Вест Бромвіча Карлоса Корберана.