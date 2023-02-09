Україна

"Гірники" вже в Польщі.

Донецький Шахтар відзвітував про закінчення зимових зборів. Про це йдеться на офіційному сайті "гірників".

"Шахтар напередодні перемогою в контрольному матчі з ФК Сараєво (4:0) завершив зимові збори в Туреччині, які тривали майже місяць, а вже сьогодні, 9 лютого, команда перебазувалася до столиці Польщі. Зранку "гірники" виїхали до аеропорту Антальї, звідки чартерним рейсом здійснили переліт до Варшави.



Протягом найближчого тижня підопічні Ігора Йовічевіча проводитимуть тренувальний мікроцикл на базі Легії, готуючись до поновлення другої частини сезону", — йдеться у повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, перший офіційний матч після зимової паузи Шахтар проведе в Лізі Європи УЄФА з французьким Ренном. Поєдинок відбудеться 16 лютого у Варшаві на Міському стадіоні Легії імені маршала Юзефа Пілсудського.

Раніше Ігор Йовічевич підбив підсумки зимових зборів.