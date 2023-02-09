Англія

"Червоні дияволи" зберегли 17-річного футболіста.

Манчестер Юнайтед безперестанно шукає підсилення складу на трансферному ринку, але й не забуває про внутрішні ресурси.

Як повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів", клуб підписав нову угоду з талановитим півзахисником Кобі Майну.

Гравець знаходиться в клубі з дев'яти років. Строк контракту не розголошується, проте відомо, що це довгострокова угода.

Талановитий гравець має досвід гри майже на всіх позиціях — від центра захисту до центра нападу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Алехандро Гарначо погодив новий контракт із Манчестер Юнайтед до 2029 року.