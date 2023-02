У матчі чемпіонату Англії проти Лідса голом відзначився Маркус Рашфорд (2:2).

Форвард став першим за останні 11 років гравцем Манчестер Юнайтед, який забив на Олд Траффорд у 6 іграх АПЛ поспіль.

6 — Marcus Rashford is the first Manchester United player to score in six consecutive appearances at Old Trafford in the Premier League since Wayne Rooney in April 2012. Guarantee. pic.twitter.com/VRcX7a1CsW