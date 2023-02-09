Англія

Схоже, історичному переходу не судилося відбутись цього літа.

Півзахисник Боруссії Дортмунд Джуд Беллінгем хоче перейти в Ліверпуль, але результати мерсисайдців цього сезону відлякують англійця.

Як повідомляє Sport1.de, через невдачі "червоних" та примарні шанси на потрапляння в Лігу чемпіонів півзахисник може залишитися в Боруссії ще на рік.

"З розмов з оточенням Беллінгема зрозуміло, що Джуд схиляється до того, щоб попрацювати з Юргеном Клоппом і перейти в Ліверпуль.

Але зараз Ліверпуль на 10-му місці та на 5 очок відстає від зони єврокубків. Ось чому Беллінгем сумнівається. Якби Ліверпуль був другим чи третім, він уже сказав би "так", – сказав журналіст Sport1.de Патрік Бергер у підкасті Die Dortmund-Week.

Цього сезону на рахунку 19-річного центрального півзахисника 10 голів та 6 результативних передач у 26 матчах за Боруссію у всіх турнірах.

Раніше повідомлялось, що Беллінгем не перейде до Челсі або ПСЖ.