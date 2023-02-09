Італія

Швед відзначив прогрес одноклубника.

Нападник Мілана Златан Ібрагімович прокоментував успіхи одноклубника Рафаела Леау.

"У нього був фантастичний рік, він отримав нагороду найкращого гравця ліги. Потім контракт, інтерес інших клубів, чемпіонат світу та інше. Але він має залишатися зосередженим на футболі. Все інше вирішиться, а йому просто треба думати про гру.

Цього року всі дізналися, хто такий Леау, минулого року про нього говорили менше. Тепер вони знають, що він один із найсильніших, і ставляться до нього уважніше", – цитує Ібрагімовича Sport Mediaset.

Раніше повідомлялося, що Ібрагімович має намір завершити кар'єру в кінці сезону.