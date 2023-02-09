Француз, ймовірно, продовжить виступи в каталонській команді.
УСМАН ДЕМБЕЛЕ, GETTY IMAGES
09 лютого 2023, 20:00
Президент Барселони Жоан Лапорта запевнив, що клуб зробить все можливе, щоб продовжити контракт з Усманом Дембеле.
"Дембеле щасливий, а ми задоволені ним. Ми любимо цього футболіста.
Його контракт розрахований до 2024 року і ми хочемо, щоб Усман залишився з нами", – цитує Лапорту Get French Football News.
Раніше повідомлялось, що Дембеле отримав м’язову травму в дербі проти Жирони та ризикує пропустити зустріч проти Манчестер Юнайтед.