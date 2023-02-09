Україна

Команда Сергія Ковальця видала результативний матч.

У четвер, 9 лютого, Інгулець з Петрового на турецьких зборах програв молдавському Петрокубу з міста Хінчешти — 2:3. Голами у складі українського клубу відзначилися Максим Марусич та Іван Головкін.

Інгулець (стартовий склад): Паламарчук — Осипенко, Ченбай, Павлов, Одарюк, Хромей, Коробенко, Головкін, Блізніченко, Кравчук, Марусич

Відзначимо, що також у цей день поразок у своїх поєдинках зазнали Минай та Олександрія. Що ж до Кривбасу, то він у своєму матчі здобув перемогу.