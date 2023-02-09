Англія

Легендарний француз вважає, що українцю варто було виступати за інший лондонський клуб.

Ексгравець Арсеналу та Челсі Вільям Галлас висловився про трансфер Михайла Мудрика з Шахтаря в склад "аристократів".

"Можливо, Мудрик помилився з вибором клубу. Він міг грати за Арсенал, а з огляду на їхні виступи Мудрик вписався б до цього складу.

Наприкінці сезону він може пошкодувати про свій вибір. Що Мудрик робитиме, якщо Арсенал стане чемпіоном Англії, а Челсі не потрапить до Ліги чемпіонів?", — резюмував Галлас.

Нагадаємо, раніше ми поцікавилися у наших читачів, чи відпусить Шахтар Мудрика до Арсеналу.