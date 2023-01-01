Наскільки велика вірогідність такого гучного трансферу.
Михайло Мудрик, Getty Images
01 січня 2023, 17:35
У перший день Нового року традиційно відкрилося січневе трансферне вікно. І саме український вінгер Шахтаря Михайло Мудрик ще до його початку встиг стати чи не головним його ньюзмейкером.
Чутки про можливий перехід гравця збірної України до лондонського Арсеналу ширяться з кожним днем. Власне, і сам Михайло постійно натякає на бажання перебратися до північного Лондону. У свою чергу "гірники" не поспішають відпускати свого діаманта, навіть маючи на руках офіційні пропозиції.
Виходячи з останніх новин нам стало цікаво, яке найближче майбутнє Мудрика прогнозують наші читачі.