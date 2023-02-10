Англія

Лондонці продовжують активно себе вести на трансферному ринку.

Челсі активно попрацював на трансферному ринку, проте не збирається на цьому зупинятись та хоче підписати нового нападника.

Як повідомляє видання 90min, форвард Наполі Віктор Осімген став головною метою лондонського клуба на літнє трансферне вікно.

Стверджується, що неаполітанці хочуть отримати за нігерійського гравця 150 мільйонів євро, але Челсі хочу залучити Лукаку, як частину угоди.

Відзначимо, що зараз 24-річний футболіст є найкращим бомбардиром Серії А. На його рахунку 14 м'ячів після 21 туру.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Осімген побив рекорд Роналду за висотою стрибка під час забитого голу.