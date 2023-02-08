Італія

Чітко і не двозначно.

Останнім часом у пресі з'являється багато інформації щодо того, скільки Наполі попросить за Віктора Осімгена. Були чутки, що "ефект Мудрика" справив на "партенопеї" дуже сильне враження — за нігерійського форварда клуб-покупець має заплатити 150 мільйонів євро.

Втім, президент клубу з півдня Італії Ауреліо Де Лаурентіс, схоже, поставив крапку у всіх розмовах.

"Багато провідних європейських клубів зацікавлені у підписанні Віктора Осімгена на наступний сезон, але Наполі не хоче його продавати. Як сказав президент Де Лаурентіс виданню Bild: "Він не продається! Наші гравці затребувані, але мені не потрібно нікого продавати. У нас боргів немає", — цитує відомого футбольного функціонера італійський журналіст Ніколо Скіра у своєму Твіттері.

Відзначимо, що зараз 24-річний футболіст є найкращим бомбардиром Серії А. На його рахунку 14 м'ячів після 21 туру.