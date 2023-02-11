Англія

Керманич Арсенала прокоментував ситуацію в розташуванні конкурентів.

Спортивні здобутки англійського Манчестер Сіті останнім часом мало кого цікавлять у контексті новин про потенційні фінансові зловживання клубу, через які команду можуть відправити до нижчих футбольних дивізіонів країни.

У той самий час, навіть головний тренер головних суперників "містян" у боротьбі за чемпіонський титул, Мікель Артета з лондонського Арсенала, вважає більш доцільним не коментувати перебіг подій у розташуванні конкурентів до завершення розслідування.

"Я прошу вибачення, проте не збираюсь коментувати останні новини довкола Сіті.

Мені просто нічого відповісти на ваше запитання, але й без того я взагалі не хочу це робити.

Чи відбувалось щось дивне в фінансовому плані тоді, коли я працював у ньому? Ні. На цьому в мене все", — заявив іспанський фахівець.

Цікаво, що розгляд справ довкола Манчестер Сіті може зачепити й самого Артету, який працював у клубі з 2016 по 2019 рік.