Захисник пропустить матч проти Лідс Юнайтед.
Аарон Ван-Біссака, getty images
11 лютого 2023, 13:35
Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку елітного дивізіону чемпіонату Англії проведе ще один матч проти Лідс Юнайтед.
Як повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів", гру пропустить правий захисник команди Аарон Ван-Біссака.
Стверджується, що англійський футболіст захворів.
В цьому сезоні Аарон Ван-Біссака провів тринадцять поєдинків, в яких відзначився результативною передачею.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Антоні, Марсьяль та Мактоміней ризикують пропустити гру з Барселоною.