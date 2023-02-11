Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку елітного дивізіону чемпіонату Англії проведе ще один матч проти Лідс Юнайтед.

Як повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів", гру пропустить правий захисник команди Аарон Ван-Біссака.

Стверджується, що англійський футболіст захворів. 

В цьому сезоні Аарон Ван-Біссака провів тринадцять поєдинків, в яких відзначився результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Антоні, Марсьяль та Мактоміней ризикують пропустити гру з Барселоною.