Англія

Три гравці "червоних дияволів" все ще перебувають в лазареті.

Манчестер Юнайтед в рамках першого поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє проти Барселони.

Як повідомляє видання Evening Standard, тренерський штаб "червоних дияволів" не зможе розраховувати на всіх своїх гравців.

Стверджується, що Антоні Марсьяль, Антоні та Скотт Мактоміней не встигнуть відновитись до цього поєдинку.

На додаток, Донні Ван де Бек та Крістіан Еріксен ще далекі від повернення через більш серйозні травми.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що головний тренер команди Ерік Тен Гаг визначився з тими, на кого не розраховує.