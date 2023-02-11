Тоттенгем минулого літа на правах орендної угоди підписав захисника Барселони Клемана Ленгле.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, лондонський клуб не збирається підписувати французького гравця на постійній основі.

Зазначимо, що в цьому сезоні відіграв 20 поєдинків на клубному рівні, відзначившись голом та двома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тоттенгем націлився на захисника Крістал Пелас Марка Гуехі.