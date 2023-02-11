Француз повернеться в Барселону.
Клеман Ленгле, getty images
11 лютого 2023, 14:28
Тоттенгем минулого літа на правах орендної угоди підписав захисника Барселони Клемана Ленгле.
Як повідомляє видання Mundo Deportivo, лондонський клуб не збирається підписувати французького гравця на постійній основі.
Зазначимо, що в цьому сезоні відіграв 20 поєдинків на клубному рівні, відзначившись голом та двома результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тоттенгем націлився на захисника Крістал Пелас Марка Гуехі.