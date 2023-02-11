Англія

Скандальний журналіст, який вболіває за Арсенал, відреагував на гру вінгера Челсі проти Вест Гема.

У рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги Челсі не зміг переграти Вест Гем у виїзному лондонському дербі.

У цьому протистоянні взяв участь український вінгер "синіх" Михайло Мудрик, який вийшов у стартовому складі та провів на полі 67 хвилин, але не зміг вплинути на підсумковий результат матчу.

Скандальний журналіст та англійський телеведучий Пірс Морган, який є вболівальником лондонського Арсеналу, своєрідно відреагував на виступ 22-річного українського вінгера у матчі з "молотобійцями".

"Найдорожча індичка у світовому футболі?🦃" — запитав Морган в Twitter, прикріпивши фото українця після матчу з Вест Гемом.

Нагадаємо, що статистичні портали поставили Михайлу Мудрику середні оцінки за підсумками матчу Вест Гем – Челсі. Дивіться відео голів та огляд матчу Вест Гем — Челсі на Football.ua.