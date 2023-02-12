Англія

Уругваєць травмувався та вибув до закінчення нинішньої кампанії.

У 23-му турі АПЛ Тоттенгем зазнав поразки від Лестера (1:4), але на цьому погані новини для "шпор" не скінчились.

Як повідомляє The Spurs Express, до кінця сезону лондонці не зможуть розраховувати на півзахисника Родріго Бентанкура. Уругваєць травмувався в матчі з "лисицями". Сьогодні футболісту провели МРТ-обстеження. Виявилось, що уругваєць порвав хрестоподібні зв'язки. Його відновлення займе від 6 до 8 місяців. Таким чином, в цьому сезоні головний тренер команди Антоніо Конте не зможе більше розраховувати на свого хавбека.

В нинішній кампанії 25-річний футболіст провів 26 матчів, забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, у вівторок Тоттенгему грати перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Мілана. Football.ua проведе текстову онлайн-трансляцію.