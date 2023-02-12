Це був сьомий спаринг для команди Юрія Вернидуба.
Кривбас - Петрокуб, ФК Кривбас
12 лютого 2023, 16:36
Кривбас продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Сьогодні, 12 лютого, команда Юрія Вернидуба провела сьомий спаринг, у якому суперником був молдавський Петрокуб.
Матч для криворіжців закінчився поразкою з рахунком 1:2. У складі української команди голом відзначився Ріфет Капіч, який реалізував пенальті. У молдаван результативні удари на рахунку Маріуса Йосіпоя та Івана Ревенка.
Кривбас — Петрокуб 1:2
Голи: Капіч, 38 (з пенальті) — Йосіпой, 23, Ревенко, 27.
Кривбас: Сарнавський – Якімець (Понєдєльнік, 28), Вернидуб (Кораблін, 71), Бескоровайний, Стецьков (Рябов, 46) – Задерака (Устименко, 46), Банада (Семотюк, 61), Татарков (Микитишин, 65), Капіч (Приходько, 82), Хомченовський — Дебелко (Циганков, 74).
Петрокуб (стартовий склад): Чеботар, Жардан, Мудрак, Потирніке, Плетіке, Ревенко, Богачук, Плетіке, Амброс, Йосіпой, Кожокару.
Запасні: Аврам, Лупан, Котогой, Розгонюк, Бутучел, Жаман, Федоров, Бежан.