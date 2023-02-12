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Антон Байдал розповів про перебіг зборів та висловив співчуття Туреччині у зв’язку з жахливими наслідками землетрусу.

Півзахисник Минаю Антон Байдал прокоментував перебіг підготовки команди до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

"На зборах найголовніше набрати кондицій та відчути зіграність. Не можу сказати, що результати спарингів не мають значення – важлива кожна гра і завжди хочеться перемагати. Проте в першу чергу ми робимо акцент на командну гру, контроль м’яча, переміщення й тактичну складову.

Думаю, на відсотків 80 команда готова. У нас ще є два-три тижні. Ще є над чим працювати. Як і всім нашим хлопцям, мені подобається працювати над собою щодня. Втома під кінець зборів все ж таки з’являється і тоді, відверто кажучи, хочеться додому.

Ми на кожну гру встановлюємо перед собою високу планку – перемогти та показати гарну гру. Хочеться, щоб наш футбол сподобався вболівальникам. Але у випадку з товариськими іграми, насамперед задоволені маємо залишитись ми та тренерський штаб.

Горе у Туреччині? Можу тільки сказати, що було присутнє відчуття болю, оскільки люди втратили свої рідні домівки. Довгий час тисячі людей знаходились під завалами. Це дуже важка тема для мене. Взагалі 2022 рік був дуже важким. Хоча б через те, що я не можу повернутися додому. Я можу висловити тільки співчуття усім рідним та близьким загиблих та тим, хто залишився без своєї домівки", - наводить слова Байдала прес-служба закарпатського клубу.

Раніше повідомлялося, що Минай продав Кулієва в Азербайджан за 100 тисяч євро.