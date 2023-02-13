Англія

Керманич Челсі висловся про критику на адресу іспанського фулбека.

У рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги Челсі не зміг переграти Вест Гем у виїзному лондонському дербі (1:1).

Одним із найбільш критикованих гравців "синіх" за підсумками цього матчу став лівий захисник Марк Кукурелья. Головний тренер Челсі Грем Поттер висловився про цю критику на адресу свого гравця.

"Марк не став поганим гравцем. Однак деякі футболісти деколи проходять через складні часи, а ми повинні триматися разом та допомогти йому.

У вболівальників є право на свою думку, але мені немає чому бути критичним через це. Це просто момент, над яким потрібно попрацювати", — цитує слова Поттера Goal.

Дивитись відео голів та огляд матчу Вест Гем — Челсі ви можете на Football.ua.