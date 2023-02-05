Турция

Римлян не влаштовують умови.

Здавалося б, що закриття трансферного вікна у країнах топ-чемпіонатів означатиме завершення саги щодо можливого відходу Ніколо Дзаньоло з римської Роми.

Втім, аж надто наполегливими у бажанні підписати скандального хавбека є турки, в яких трансферне вікно триває до 8 лютого включно — слідом за Фенербахче на гравця націлився Галатасарай.

Італійський журналіст Ніколо Скіра у своєму Твіттері повідомив найсвіжішу новину: "Рома не змінює своїх планів: вони все ще хочуть укласти постійну угоду про продаж Ніколо Дзаньоло. Галатасарай запропонував оренду з правом викупу за 15 мільйонів євро, але Рома відхилила цю пропозицію. Дзаньоло буде продаватися тільки з зобов'язанням викупу. Завтра чекаю нового дзвінка".

Нагадаємо, що в останні дні січня 23-річний футболіст відмовився переходити до Борнмута, бажаючи перебратися до Мілану. "Джалороссі" ж у свою чергу готові були продати Ніколо лише до клубу Іллі Забарного, чия пропозиція була більш грошовитою — у 30 мільйонів євро.