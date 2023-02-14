Англія

Орендна угода розрахована до кінця поточного сезону.

Захисник Фулгема Кевін Мбабу продовжить кар'єру у складі Серветта. Про це повідомляє прес-служба швейцарського клубу.

Орендну угоду з 27-річним швейцарцем розраховано до кінця нинішнього сезону.

За інформацією ЗМІ, влітку Кевін повернуться до складу "дачників", але потім може знову бути орендованим. Його контракт з клубом АПЛ розрахований до літа 2025 року.

Нинішнього сезону Мбабу провів сім поєдинків, у яких відзначився однією результативною передачею.