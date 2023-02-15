Англія

У Челсі пролили світло на конфлікт Мудрика та Кукурельї.

Головний тренер Челсі Грем Поттер висловився щодо нібито конфлікту між новачком команди Михайлом Мудриком і захисником Марком Кукурельєю.

"Це все не правда. Конфлікту немає. Виникла проблема у взаєморозумінні й в цьому немає нічого дивного, коли йдеться про нового гравця команди. Згодом усі гравці знайдуть порозуміння, жодних проблем у роздягальні немає", – сказав Поттер.

Нагадаємо, перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Боруссія – Челсі відбудеться 15 лютого у Дортмунді, початок – о 22:00.