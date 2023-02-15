Ліга Європи

Оприлюднена заявка каталонців на протистояння з англійцями.

Барселона оголосила заявку на перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи з Манчестер Юнайтед. Як і очікувалось, в ній немає травмованих Серхіо Бускетса та Усмана Дембеле.

Бускетс зможе повернутися до другого матчу з МЮ, яка відбудеться 23 лютого в Англії. А ось Дембеле відновитись не встигне.

Поєдинок між Барселоною та Манчестер Юнайтед відбудеться 16 лютого та розпочнеться о 19:45 за київським часом.