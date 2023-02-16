Англія

Гравець "містян" вважає, що перемога над Арсеналом не стала переломною в боротьбі з чемпіонство.

Захисник Манчестер Сіті Натан Аке прокоментував перемогу над Арсеналом в матчі АПЛ (3:1).

"Зарано радіти, адже в Арсеналу ще гра в запасі. Ми продовжуватимемо робити те, що робимо, йти від гри до гри, відштовхуватимемося від цього.

Ми знали, що це буде дуже важлива гра, ми просто хотіли виграти її і взяти три очки, і ми це зробили. Знаємо, що попереду ще довгий шлях, у них є гра в запасі, але чудово здобути перемогу там, де це важко – це важливо.

Різниця між командами була невеликою. Гра була такою напруженою, адже обидві команди можуть створити щось із нічого. Нам ще доведеться пройти довгий шлях, але ми маємо досвід завоювання титулу", — цитує гравця The Independent.

Арсенал — Манчестер Сіті 1:3 Відео голів та огляд матчу АПЛ