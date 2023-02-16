Команди визначились з формами на матч 1/16 Ліги конференцій.
Форми Дніпра-1 і АЕКа перед матчем ЛК, фото - сайт Дніпра-1
16 лютого 2023, 17:40
У четвер, 16 лютого, Дніпро-1 на виїзді зіграє проти АЕК Ларнакі. Гра відбудеться о 22:00 за київським часом.
Як повідомляється на офіційному сайті дніпрян, вперше українська команда проведе офіційну гру у білій формі (воротар надягне чорний светр). Господарі зіграють у смугастих жовто-зелених футболках (воротар – у блакитному).
Нагадаємо, Football.ua проведе онлайн-трансляцію матчу АЕК Ларнака — Дніпро-1.