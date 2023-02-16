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Француз — про тренерську діяльність.

Тьєррі Анрі висловився щодо свого майбутнього. Француз заявив, що й надалі хоче працювати головним тренером, а не асистентом.

"Роберто Мартінес пішов тренувати Португалію, і я не збираюся йти за ним. Бути помічником – це не те, чого хочу.

Я хотів би спробувати знову попрацювати головним тренером", – сказав Анрі в ефірі CBS Sport.

Нагадаємо, колишній нападник Арсеналу входив до тренерського штабу Роберто Мартінеса у збірній Бельгії. Раніше Анрі був головним тренером Монако та Монреаль Імпакт.