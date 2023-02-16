Француз — про тренерську діяльність.
ТЬЄРРІ АНРІ, GETTY IMAGES
16 лютого 2023, 17:59
Тьєррі Анрі висловився щодо свого майбутнього. Француз заявив, що й надалі хоче працювати головним тренером, а не асистентом.
"Роберто Мартінес пішов тренувати Португалію, і я не збираюся йти за ним. Бути помічником – це не те, чого хочу.
Я хотів би спробувати знову попрацювати головним тренером", – сказав Анрі в ефірі CBS Sport.
Нагадаємо, колишній нападник Арсеналу входив до тренерського штабу Роберто Мартінеса у збірній Бельгії. Раніше Анрі був головним тренером Монако та Монреаль Імпакт.