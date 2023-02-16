Нападник показує прекрасну гру.
Маркус Рашфорд, фото getty images
16 лютого 2023, 23:24
Манчестер Юнайтед в рамках першого поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи зіграв проти Барселони. Матч завершився нічийним результатом — 2:2.
Один з голів на свій рахунок записав нападник "червоних дияволів" Маркус Рашфорд. Для нього це вже 22 м'яч у цьому сезоні.
Як повідомляє статистичний портал Opta, англійський гравець повторив свій рекорд результативності. В сезоні-2019/20 він також забив 22 м'ячі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рашфорд — перший після Руні гравець Манчестер Юнайтед, який забив на Олд Траффорд у 6 матчах АПЛ поспіль.