Англія

Здається, в МЮ з'явився новий лідер.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував гольові здобутки Маркуса Рашфорда в цьому сезоні.

"Рашфорд безперечно один із найкращих нападників у Європі — і я в цьому переконався з першого дня перебування в клубі.

Я дуже радий працювати з ним. Я можу отримати від нього більше. Він має дуже високий потенціал", — підкреслив тен Гаг.

Цього сезону англієць забив 21 гол в 34 матчах усіх турнірів. Сьогодні Рашфорд відзначився в матчі з Лідсом (2:0). Відео голів та огляд матчу Лідс — МЮ дивіться на нашому сайті.