Англія

Лондонці задумали грандіозний обмін.

Челсі має намір викупити Жоау Феліша, якого вони орендували у мадридського Атлетіко. Для цього лондонці хочуть використати одного зі своїх гравців.

Як повідомляє Marca, Челсі готовий обміняти португальця на свого плеймейкера Мейсона Маунта, який останнім часом випав з основного складу. Нагадаємо, Атлетіко хоче близько 80 мільйонів євро за повноцінний трансфер Феліша.

Після переходу до Челсі Феліш забив 1 гол у 3 матчах.

Додамо, Феліш — перший португалець з 2012 року, який забив за Челсі в АПЛ.