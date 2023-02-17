Україна

Одноклубник Андрія Ярмоленка може переїхати до України.

Лівий захисник Аль-Айна Ерік Йоргенс де Менезес може продовжити кар'єру в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє FogaoNET.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного бразильця зацікавлений донецький Шахтар, який вже зробив офіційну пропозицію клубу з ОАЕ.

Крім "гірників" у послугах футболіста зацікавлені два бразильські клуби Ботафого та Сан-Паулу, а також грецький ПАОК, який зробив офіційну пропозицію, як і "гірники".

Також зазначимо, що Шахтар вже цікавився Еріком у 2020 році, коли він виступав за Інтернасьональ, але тоді він обрав Аль-Айн, контракт з яким розрахований до літа 2025 року.

Цього сезону Ерік провів 19 матчів, у яких забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.