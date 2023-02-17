Іспанія

Німець висловився на користь Суперліги.

Півзахисник Реала Тоні Кроос висловився щодо Суперліги, створення якої блокує УЄФА.

"Думаю, ми чуємо тільки точку зору УЄФА, причому надто часто, як на мене. Але чому для УЄФА нормально запроваджувати Лігу націй, яка нікому не потрібна? І раптом ніхто цій організації питання не ставить.

Ось чому я думаю, що неймовірно важливо вислухати інші пропозиції – на кшталт створення Суперліги Європи. Є відчуття, що до нас більше не дослухаються", – передає слова Крооса As.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Ла Ліги заборонив Барселоні та Реалу брати участь у зборах з ТБ-прав, через участь цих команд в організації Суперліги.