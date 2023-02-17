Іспанія

Українець може переїхали в іспанський чемпіонат.

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін зацікавив Севілью, стверджує видання El Gol.

За інформацією джерела, українця запросять до Севільї на місце Яссіна Буну, якого активно сватають в один із клубів АПЛ.

Контракт Трубіна з Шахтарем чинний до 2024 року. Анатолій не хоче продовжувати угоду з українським клубом, і в Севільї це розуміють.

Шахтар оцінює Трубіна в 11 мільйонів євро, натомість севільці влітку можуть запропонувати п'ять, або навіть менше. Адже у 2024 він стане вільним агентом.

Раніше повідомлялось про інтерес до Трубіна з боку Ювентуса.