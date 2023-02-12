Німеччина

Форвард прокоментував стрімкий розвиток колишньої команди.

Віднедавна в німецький Бундеслізі з’явилась нова "друга сила" в контексті сперечань з мюнхенською Баварією за чемпіонський титул — Уніон Берлін, який наразі відстає від непорушного чемпіона останніх десяти років усього на одне очко.

Колишній нападник столичного колективу Макс Крузе, який наразі перебуває в статусі вільного агента та мав досвід виступів за берлінців упродовж півтора роки (2020-2022), розповів про те, що вважає запорукою успіх свого екс-клубу.

"Щоб розуміти цей клуб, потрібно перебувати всередині нього. Вони ніколи не зупиняються та не захоплюються своїми перемогами. Там все влаштовано так, що жоден із гравців не може бути важливішим за інших. Окрім того, немає таких, хто заробляє бодай 5 млн євро на рік.

Це дійсно більше схоже на команду Крайсліги (сьомий, останній, рівень в ієрархії німецьких професійних змагань), тільки без пива.

Урс Фішер одразу всім каже: "Ми — команда для захисту, яка грає на блискавичних контратаках". Вони кожного для працюють над цим дуже ретельно та наполегливо. Кожен гравець знає своє місце на полі й ніхто не намагається вдавати себе того, ким не є насправді", — заявив німецький виконавець.

Уніон останнього разу програвав ще в середині листопада минулого року, а найближчим часом гратиме в плей-оф Ліги Європи УЄФА проти амстердамського Аякса та в чемпіонаті проти Шальке, Баварії та Кельна.