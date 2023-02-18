Англія

Відсоток перемог головного тренера "синіх" у перших 24 іграх становить 38.

Цього тижня Челсі мінімально поступився дортмундській Боруссії у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

За інформацією The Athletic, відсоток перемог головного тренера "синіх" Грема Поттера у стартових 24 матчах становить лише 38. Це другий найгірший показник в історії клубу за останні 30 років.

Найгірший показник зафіксував лише один фахівець – Гленн Ходдл, який у 1993 році показав 21%. Трійку найгірших замикає Руд Гулліт – 42%.

Свій найближчий матч Челсі проведе сьогодні, 18 лютого, проти Саутгемптона. Гра розпочнеться о 17:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.