Англія

Британський мільярдер та його компанія INEOS хочуть отримати контрольний пакет акцій клубу АПЛ.

В кінці листопада минулого року родина Глейзер офіційно оголосила про готовність продати футбольний клуб Манчестер Юнайтед, який виступає в англійській Прем'єр-лізі.

Одним із головних претендентів на придбання контрольного пакету акцій МЮ пресою з перших днів називалося ім'я британського мільярдера Сера Джима Реткліффа, а тепер його компанія INEOS підтвердила на офіційному рівні, що від їхнього імені було зроблено офіційну пропозицію про ппидбання клубу АПЛ.

Сім'я Глейзер, яка є власником Манчестер Юнайтед з 2005 року, розглядає можливість продажу, оскільки вони "досліджують стратегічні альтернативи".

"Ми бачили б свою роль довгострокових власників Манчестер Юнайтед від імені вболівальників і широкої спільноти. Ми амбітні та дуже конкурентоспроможні, і хотіли б інвестувати в Манчестер Юнайте, щоб знову зробити його клубом номер один у світі.

Ми також усвідомлюємо, що футбольне управління в цій країні знаходиться на роздоріжжі. Ми хотіли б допомогти очолити цю наступну главу, поглибивши культуру англійського футболу, зробивши клуб маяком для сучасного, прогресивного, орієнтованого на вболівальників підходу до власності.

Ми хочемо, щоб Манчестер Юнайтед був закріплений за своєю гордою історією та корінням у північно-західній Англії, повернувши Манчестер у Манчестер Юнайтед і чітко зосередившись на виграші Ліги чемпіонів", — цитує The Athletic слова представника компанії INEOS.

Компанія INEOS, яка належить британському мільярдеру та фанату Манчестер Юнайтед у дитинстві Реткліффу, вже володіє французькою Ніццою, ФК Лозанна у Швейцарії та гоночним клубом Абіджан з Кот-д’Івуару. Вони також володіють велосипедною командою INEOS Grenadiers і мають частку в команді Mercedes F1.

Нагалаємо, раніше шейх Джассім бін Хамад Аль Тані, голова правління одного з найбільших банків Катару, також підтвердив, що його фонд подасть заявку на купівлю Манчестер Юнайтед.