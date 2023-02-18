Англія

Українському універсалу досить тривалий час не вдавалося відзначитися голом у Прем'єр-лізі.

У рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал здійснив неймовірний камбек та здобув гостьову перемогу над Астон Віллою з рахунком 4:2.

Автором другого голу у складі "канонірів" став Олександр Зінченко, для якого цей забитий м'яч став дебютним не тільки за Арсенал, а й у рамках чемпіонату Англії.

26-річному українському універсалу знадобилося 92 матчі, щоб забити в АПЛ, при цьому він за весь час у складі Манчестер Сіті та лондонського клубу завдав 74 удари по воротах суперників.

Також зазначимо, що Зінченко до цього моменту йшов третім серед діючих гравців клубів АПЛ за найбільшою кількістю хвилин в АПЛ. Відтепер українець залишив цей список.