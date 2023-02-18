Український хавбек забив у ворота Астон Вілли.
Олександр Зінченко, Getty Images
18 лютого 2023, 16:04
В даний час проходить поєдинок 24 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому зустрічаються Астон Вілла та Арсенал.
На 61 хвилині зустрічі у воротах Астон Вілли результативним ударом відзначився українець Олександр Зінченко, який вийшов у стартовому складі "канонірів".
Для 26-річного українця це був дебютний гол у англійській Прем'єр-лізі. До цього він провів 76 матчів у складі Манчестер Сіті та 15 за Арсенал.
До сьогодні Зінченко провів 19 матчів у всіх турнірах нинішнього сезону, в яких відзначився однією результативною передачею.
На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Астон Вілла – Арсенал.