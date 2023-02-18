Англія

Український хавбек забив у ворота Астон Вілли.

В даний час проходить поєдинок 24 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому зустрічаються Астон Вілла та Арсенал.

На 61 хвилині зустрічі у воротах Астон Вілли результативним ударом відзначився українець Олександр Зінченко, який вийшов у стартовому складі "канонірів".

Для 26-річного українця це був дебютний гол у англійській Прем'єр-лізі. До цього він провів 76 матчів у складі Манчестер Сіті та 15 за Арсенал.

До сьогодні Зінченко провів 19 матчів у всіх турнірах нинішнього сезону, в яких відзначився однією результативною передачею.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Астон Вілла – Арсенал.