Англія

Колишній гравець "гірників" поділився своїми думками щодо подій в Україні.

Вінгер Фулгема Манор Соломон прокоментував війну в Україні, де він раніше виступав за донецький Шахтар.

"У мене багато друзів в Україні. Знаю, що зараз там вже краще, але ситуація досі погана. Я хочу, щоб усе закінчилося, щоб з моїми товаришами все було добре і щоб вони відчували себе в безпеці. Бажаю всього найкращого Шахтарю та Україні", - наводить слова Соломона ВВС.

Зазначимо, що Соломон відзначився голом у вчорашньому матчі АПЛ проти Брайтона, який очолює колишній наставник "гірників" Роберто Де Дзербі. Для Манора це був другий матч поспіль, у якому він відзначається голом.