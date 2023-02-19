Англія

Гравець "аристократів" — про невдачі свого клубу.

Голкіпер Челсі Кепа Аррісабалага прокоментував невдачі свого клубу в АПЛ та на євроарені.

"Прямо зараз все йде проти нас. Ми переживаємо важкий період і маємо триматися разом. У нас велика команда, багато гравців, і вони дуже якісні, але справи йдуть не дуже добре. Але це не тому, що ми поміняли шістьох, п'ятьох чи одного гравця. Це загальніше, у нас не все добре — це ясно, і нам потрібно вдосконалюватися. Настав час об'єднатися і працювати, працювати й ще раз працювати", — слова голкіпера наводить офіційний сайт Челсі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Саутгемптон.