Англія

Рубен Селлес поділився своїми думками після гри з Челсі в АПЛ.

Виконувач обов'язків головного тренера Саутгемптона Рубен Селлес прокоментував перемогу своєї команди у матчі 24 туру англійської Прем'єр-ліги проти Челсі (1:0).

"Ми побачили команду, яка спільно працює і бореться, і саме так нам потрібно грати з цього моменту. Коли ми виступаємо з найкращого боку, ми можемо перемогти будь-кого. Я відчуваю, що відтепер команди, з якими ми зіткнемося, повинні будуть показати всі свої найкращі якості, щоб здолати нас.

Ми забили на Стемфорд Брідж і виграли з рахунком 1:0. Це щось означає, і ми відсвяткуємо це. Тепер подивимося, що станеться. Ми змогли здобути потрібний результат. Тепер думатимемо, як обіграти Лідс наступного тижня", — наводить слова Селлеса ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Саутгемптон.