Франция

Наставник паризького клубу незадоволений головними зірками колективу.

Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє незадоволений тим, що тріо нападаючих клубу Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе та Неймар не повертаються назад і не відпрацьовують в обороні разом із усією командою. Про це повідомляє Le10sport із посиланням на L'Équipe.

За інформацією джерела, це є головною причиною деяких невдалих виступів команди, особливо в Європі, де рівень суперників вищий. Через це Галтьє не може реалізувати свій тренерський потенціал, що його дратує.

Також зазначається, що фахівець розуміє, що не може змусити тріо оборонятися і пресингувати весь матч через їхні характеристики.

Зазначимо, що зараз ПСЖ впевнено лідирує у Лізі 1, але вже вилетів із Кубка Франції, а також поступився Баварії у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.