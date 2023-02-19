Аргентинець — про колегу зі столиці Каталонії.
ДІЄГО СІМЕОНЕ, GETTY IMAGE
19 лютого 2023, 14:57
Головний тренер Атлетико Дієго Сімеоне прокоментував роботу Хаві на чолі Барселони.
"Барселона — найкраща команда Ла Ліги на цей момент. Хаві передає дуже чітке повідомлення. Він почав із чистих вінгерів, тепер він грає з фланговим півзахисником, таким як Гаві чи Педрі, замість трьох нападників, але у нього це виходить дуже добре.
Стиль Барси не змінився, але з приходом Хаві вони відновили сутність клубу. Вони значно додали в обороні, Араухо та Крістенсен грають добре", — слова Сімеоне наводить AS.
Раніше повідомлялось, що Барселона підписала Хуліана Араухо.