Іспанія

Аргентинець — про колегу зі столиці Каталонії.

Головний тренер Атлетико Дієго Сімеоне прокоментував роботу Хаві на чолі Барселони.

"Барселона — найкраща команда Ла Ліги на цей момент. Хаві передає дуже чітке повідомлення. Він почав із чистих вінгерів, тепер він грає з фланговим півзахисником, таким як Гаві чи Педрі, замість трьох нападників, але у нього це виходить дуже добре.

Стиль Барси не змінився, але з приходом Хаві вони відновили сутність клубу. Вони значно додали в обороні, Араухо та Крістенсен грають добре", — слова Сімеоне наводить AS.

Раніше повідомлялось, що Барселона підписала Хуліана Араухо.