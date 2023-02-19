Німеччина

Сенегалець близький до повернення після травми.

Нападник Баварії Садіо Мане взяв участь в повноцінному тренуванні вперше після тяжкої травми.

– Відчуття просто фантастичні, – наводить слова Садіо Мане офіційний Twitter клубу.

Таким чином, Мане встигне підготуватися до зустрічі у відповідь проти ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, яка відбудеться 8 березня. Перший матч у Парижі завершився перемогою мюнхенців з рахунком 1:0.

Також зазначимо, що до матчу з ПСЖ Баварія проведе дві зустрічі у німецькій Бундеслізі – проти Уніона та Штутгарта.