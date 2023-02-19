Франция

Французи провели матч чемпіонату проти команди Паскаля Гастьяна.

В матчі 24 туру французької Ліги 1 Ренн зустрічався з Клермоном. Нагадаємо, що у четвер господарі даного матчу програли Шахтарю в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

Після низки невдалих результатів, які налічували три поразки поспіль, Ренн зрештою зміг перемогти та піднятись на сьоме єврокубкове місце. Перемогу команді Бруну Женезіо приніс дубль Калімуендо — 2:0.

Для Клермона це п'ята втрата очок поспіль — серед них три поразки. Команда з міста Клермон-Ферран залишилась на 12 місці.

Вже в наступний свій матч Ренн проведе проти Шахтаря. Зустріч відбудеться у Франції.

Ренн — Клермон 2:0

Голи: Калімуендо, 37, 61.