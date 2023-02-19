Англія

Гідний вчинок українського футболіста.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик зустрівся з сім'єю українських біженців після суботнього матчу АПЛ проти Саутгемптона (0:1). Про це повідомляє офіційний сайт "аристократів".

На Стемфорд Брідж приїхала сім'я з дітьми на ім’я Марко та Лука і їхньою матір’ю. Також був присутній і батько дітей Віктор, який приїхав до Лондона, щоб привітати Марко з днем народження.

Мудрик привітав земляків і фотографуючись із ними, підписав і подарував спеціальні бутси та футболку Челсі.

Нагадаємо, у Мудрика та Маунта — найгірші оцінки в Челсі від WhoScored за матч проти Саутгемптона.