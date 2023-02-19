Гідний вчинок українського футболіста.
Михайло Мудрик з сім'єю біженців, фото офіційний сайт Челсі
19 лютого 2023, 18:59
Вінгер Челсі Михайло Мудрик зустрівся з сім'єю українських біженців після суботнього матчу АПЛ проти Саутгемптона (0:1). Про це повідомляє офіційний сайт "аристократів".
На Стемфорд Брідж приїхала сім'я з дітьми на ім’я Марко та Лука і їхньою матір’ю. Також був присутній і батько дітей Віктор, який приїхав до Лондона, щоб привітати Марко з днем народження.
Мудрик привітав земляків і фотографуючись із ними, підписав і подарував спеціальні бутси та футболку Челсі.
Нагадаємо, у Мудрика та Маунта — найгірші оцінки в Челсі від WhoScored за матч проти Саутгемптона.