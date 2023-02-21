Англія

Останнє місце роботи баска — катарський Аль-Садд.

У понеділок ввечері з'явилася інформація, що Лідс після ряду відмов від інших тренерів призначить на посаду Хаві Грасію. Тепер же Фабріціо Романо у своєму Твіттері оприлюднив і більш детальну інформацію.

За його словами, призначенням є неминучим фактом, а зараз обговорюються останні деталі. Термін контракту з 52-річним фахівцем з Іспанії поки не повідомляється.

Відзначимо, що Грасія раніше вже працював в Англії, тренуючи у 2018-2019 роках Вотфорд.

Що цікаво, буквально нещодавно з'явилася інформація, що "павичі" продовжать співпрацюю з виконуючим обов'язки коуча клубу Майклом Скубалою. Та схоже, що поразка від прямого конкурента в особі Евертона вчергове змінила хід думок керівництво Лідса.

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