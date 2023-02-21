Останнє місце роботи баска — катарський Аль-Садд.
Хаві Грасія, Getty Images
21 лютого 2023, 13:34
У понеділок ввечері з'явилася інформація, що Лідс після ряду відмов від інших тренерів призначить на посаду Хаві Грасію. Тепер же Фабріціо Романо у своєму Твіттері оприлюднив і більш детальну інформацію.
За його словами, призначенням є неминучим фактом, а зараз обговорюються останні деталі. Термін контракту з 52-річним фахівцем з Іспанії поки не повідомляється.
Відзначимо, що Грасія раніше вже працював в Англії, тренуючи у 2018-2019 роках Вотфорд.
Що цікаво, буквально нещодавно з'явилася інформація, що "павичі" продовжать співпрацюю з виконуючим обов'язки коуча клубу Майклом Скубалою. Та схоже, що поразка від прямого конкурента в особі Евертона вчергове змінила хід думок керівництво Лідса.
Дудек, Шкртел, Ауреліо: що я ніколи не забуду в Ліверпулі