"Павичі" продовжують пошуки головного тренера.
Хав’єр Грасія, GETTY IMAGES
20 лютого 2023, 18:23
Лідс Юнайтед після звільнення Джессі Марша з посади головного тренера знаходиться в пошуках нового керманича.
Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, англійський клуб може очолити іспанський фахівець Хав’єр Грасія. Клуб контактував з тренером та веде перемовини.
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Останнім місце роботи Грасії був катарський Аль-Садд.
Раніше повідомлялось, що англійський клуб пропонував контракт екстренеру Тоттенгема Маурісіо Почеттіно, проте аргентинський фахівець відповів відмовою.