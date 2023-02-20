Лідс Юнайтед після звільнення Джессі Марша з посади головного тренера знаходиться в пошуках нового керманича.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, англійський клуб може очолити іспанський фахівець Хав’єр Грасія. Клуб контактував з тренером та веде перемовини.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дудек, Шкртел, Ауреліо: що я ніколи не забуду в Ліверпулі

Останнім місце роботи Грасії був катарський Аль-Садд.

Раніше повідомлялось, що англійський клуб пропонував контракт екстренеру Тоттенгема Маурісіо Почеттіно, проте аргентинський фахівець відповів відмовою.